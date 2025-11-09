Триатлон. Этап Кубка мира в Японии. Израильтянин занял четвертое место

В Миязаки, Япония. прошел этап Кубка мира по триатлону.

Дистанция - заплыв на 750 метров. забег на 5 км, велосипедная гонка на 20 км.

Победил швейцарец Макс Штудер, преодолевший дистанцию за 54 минуты 51 секунду.

Вторым финишировал француз Максим ,бер Мусбрюггер, третьим - британец Майкл Гар.

Израильтянин Шахао Сагив занял четвертое место. Он лидировал большую часть дистанции.