Триатлон. Этап Кубка мира в Японии. Израильтянин занял четвертое место
время публикации: 09 ноября 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 14:12
В Миязаки, Япония. прошел этап Кубка мира по триатлону.
Дистанция - заплыв на 750 метров. забег на 5 км, велосипедная гонка на 20 км.
Победил швейцарец Макс Штудер, преодолевший дистанцию за 54 минуты 51 секунду.
Вторым финишировал француз Максим ,бер Мусбрюггер, третьим - британец Майкл Гар.
Израильтянин Шахао Сагив занял четвертое место. Он лидировал большую часть дистанции.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025