Триатлон. Шахар Сагив занял третье место в Корее

В Тхонъене, Южная Корея, состоялся этап Кубка мира по триатлону.

Израильтянин Шахар Сагив завоевал бронзовую медаль, преодолев дистанцию за 51 минуту 17 секунд.

Он на 3 секунды отстал от победителя француза Максима Уэбера-Мусбрюгера.

На втором месте Вети Бергсвик Торн.

Шахар Сагив завершает сезон на 18-м месте мирового рейтинга - высшее достижение в его карьере.