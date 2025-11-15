x
15 ноября 2025
15 ноября 2025
15 ноября 2025
15 ноября 2025
Спорт

Триатлон. Шахар Сагив занял третье место в Корее

Триатлон
время публикации: 15 ноября 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 11:37
Триатлон. Шахар Сагив занял третье место в Корее
AP Photo/David Goldman

В Тхонъене, Южная Корея, состоялся этап Кубка мира по триатлону.

Израильтянин Шахар Сагив завоевал бронзовую медаль, преодолев дистанцию за 51 минуту 17 секунд.

Он на 3 секунды отстал от победителя француза Максима Уэбера-Мусбрюгера.

На втором месте Вети Бергсвик Торн.

Шахар Сагив завершает сезон на 18-м месте мирового рейтинга - высшее достижение в его карьере.

Спорт
