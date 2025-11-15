Триатлон. Шахар Сагив занял третье место в Корее
время публикации: 15 ноября 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 11:37
В Тхонъене, Южная Корея, состоялся этап Кубка мира по триатлону.
Израильтянин Шахар Сагив завоевал бронзовую медаль, преодолев дистанцию за 51 минуту 17 секунд.
Он на 3 секунды отстал от победителя француза Максима Уэбера-Мусбрюгера.
На втором месте Вети Бергсвик Торн.
Шахар Сагив завершает сезон на 18-м месте мирового рейтинга - высшее достижение в его карьере.
