x
10 мая 2026
|
последняя новость: 12:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 мая 2026
|
10 мая 2026
|
последняя новость: 12:36
10 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Манчестер Сити" продолжает погоню за лидером. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 10 мая 2026 г., 11:45 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 11:52
"Манчестер Сити" продолжает погоню за лидером. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Dave Thompson

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Брентфорд" 3:0.

Брайтон энд Хоув - Вулверхэмптон 3:0

"Волки" уже вылетели. "Чайки" ведут борьбу за место в еврокубках.

21-летний Джек Хиншелвуд установил клубный рекорд - открыл счет на 35-й секунде матча - самый быстрый гол "Брайтон энд Хоув" в матчах Премьер-лиги.

На 5-й минуте счет был 2:0.

Фулхэм (Лондон) - Борнмут 0:1

Второй матч чемпионата Англии в этом сезоне, в котором обе команды остались в неполных составах уже в первом тайме.

На 41-й минуте был удален полузащитник "Борнмута" Райан Кристи.

На седьмой минуте, добавленной к первому тайму за грубый подкат был удален Йоахим Андерсен.

Победный гол на 53-й минуте забил 19-летний бразилец Райан.

"Борнмут" продолжает борьбу за место в еврокубках.

Сандерленд - Манчестер Юнайтед 0:0

"Красные дьяволы" уже гарантировали себе место в Лиге чемпионов.

А "черные коты" еще имеют теоретические шансы завоевать место в еврокубках.

В первом тайме хозяева нанесли 10 ударов. Отлчно сыграл голкипер гостей. А после удара Гертрайда "Манчестер Юнайтед" спасла штанга.

В конце матча гости могли забить.

Манчестер Сити - Брентфорд 3:0

"Горожане" занимают второе место, отставая от "Арсенала" на 2 очка.

Голы забили Докю, Холанн и Мармуш.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2026

"Бейтар" проиграл в Хайфе. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2026

"Лейпциг" завоевал бронзовые медали. Результаты матчей Бундеслиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2026

Чемпионат Англии. "Челси" прервал "черную серию", но победить "Ливерпуль" не сумел
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2026

Чемпионат Испании. Упорная борьба за выживание. Победный гол на 90-й минуте