"Бейтар" проиграл в Хайфе. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи тридцать второго тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.

Положение команд. "Апоэль" (Беэр-Шева) 72 очка, "Бейтар" 70, "Маккаби" (Тель-Авив) 62, "Апоэль" (Тель-Авив) 56, "Маккаби" (Хайфа) 48, "Апоэль" (Петах-Тиква) 37.

Апоэль (Петах-Тиква) - Апоэль (Беэр-Шва) 2:4

После первого тайма 3:0.

Три гола забил Джевон Ист.

Апоэль (Тель-Авив) - Маккаби (Тель-Авив) 1:1

"Красные" могли выйти вперед на 12-й минуте. Но Став Туриэль не реализовал пенальти.

На 25-й минуте Дор Перец (Маккаби) открыл счет 0:1.

На 87-й минуте Рой Корине сравнял счет.

Маккаби (Хайфа) - Бейтар (Иерусалим) 3:0

"Зеленые", которые на золото не претендуют, сумели вмешаться в чемпионскую гонку.

Голы забили 18-летний Невот Ратнер (это его первый гол в Лиге Аль), Силва Кани (в 2024-25 годах тоголезец выступал за "Бейтар") и Триванте Стюарт (это его 10-й гол в 26 играх чемпионата).