Достижение Добеша. Хет-трик Марнера. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли. "Монреаль" и "Вегас" разгромили соперников.

Баффало Сейбрз - Монреаль Канадиенз 1:5 (счет в серии 1:1)

Якуб Добеш стал третьим вратарем "Монреаля" с 1986 года, который в первом плэй-офф сумел одержать пять побед Предшественники Патрик Руа (в 1986) и Кэри Прайс (в 2008).

Анахайм Дакс - Вегас Голден Накйтс 2:6 (1:2)

Митч Марнер набрал 4 (3 + 1) очка.