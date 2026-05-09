Достижение Добеша. Хет-трик Марнера. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 09 мая 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 15:30
Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли. "Монреаль" и "Вегас" разгромили соперников.
Баффало Сейбрз - Монреаль Канадиенз 1:5 (счет в серии 1:1)
Якуб Добеш стал третьим вратарем "Монреаля" с 1986 года, который в первом плэй-офф сумел одержать пять побед Предшественники Патрик Руа (в 1986) и Кэри Прайс (в 2008).
Анахайм Дакс - Вегас Голден Накйтс 2:6 (1:2)
Митч Марнер набрал 4 (3 + 1) очка.
