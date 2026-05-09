x
09 мая 2026
|
последняя новость: 16:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 мая 2026
|
09 мая 2026
|
последняя новость: 16:32
09 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Достижение Добеша. Хет-трик Марнера. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 09 мая 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 15:30
Достижение Добеша. Хет-трик Марнера. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли. "Монреаль" и "Вегас" разгромили соперников.

Баффало Сейбрз - Монреаль Канадиенз 1:5 (счет в серии 1:1)

Якуб Добеш стал третьим вратарем "Монреаля" с 1986 года, который в первом плэй-офф сумел одержать пять побед Предшественники Патрик Руа (в 1986) и Кэри Прайс (в 2008).

Анахайм Дакс - Вегас Голден Накйтс 2:6 (1:2)

Митч Марнер набрал 4 (3 + 1) очка.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Сборные Казахстана и Украины вернулись в элитный дивизион
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2026

Хоккей. Еврейский форвард Харрисон Смит признан самым ценным игроком NAHL
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Макс Сасон включен в предварительный список сборной США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2026

НХЛ. "Каролина" разгромила "Филадельфию" и приблизилась к финалу Востока