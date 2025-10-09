Отборочный матч чемпионата мира. Гол привел к расследованию против вратаря сборной Ливии

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года сборные Ливии и Кабо-Верде сыграли вничью 3:3.

На 76-й минуте счет был 3:1 в пользу ливийцев.

На 76-й минуте Сидни Кабрал (Эщтрела, Португалия) пробил почти с центра поля. Мурад аль-Вухиши (Аль-Ахли, Бенгази) допустил ошибку, пропустив мяч между ног 3:2. На 82-й минуте Вилли Семедо (Омония, Никосия) сравнял счет.

Федерация футбола Ливии начала расследование против вратаря, подозревая, что он намеренно пропустил второй гол, сообщают спортивные СМИ.

За тур до финиша сборная Кабо-Верде лидирует в группе, набрав 20 очков.

У сборной Камеруна 18, у Ливии - 15. Остальные команды на попадание на чемпионат мира уже не претендуют.