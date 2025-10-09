x
09 октября 2025
|
последняя новость: 18:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 18:46
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира. Гол привел к расследованию против вратаря сборной Ливии

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 09 октября 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 18:23
Отборочный матч чемпионата мира. Гол привел к расследованию против вратаря сборной Ливии
AP Photo/Jessie Alcheh

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года сборные Ливии и Кабо-Верде сыграли вничью 3:3.

На 76-й минуте счет был 3:1 в пользу ливийцев.

На 76-й минуте Сидни Кабрал (Эщтрела, Португалия) пробил почти с центра поля. Мурад аль-Вухиши (Аль-Ахли, Бенгази) допустил ошибку, пропустив мяч между ног 3:2. На 82-й минуте Вилли Семедо (Омония, Никосия) сравнял счет.

Федерация футбола Ливии начала расследование против вратаря, подозревая, что он намеренно пропустил второй гол, сообщают спортивные СМИ.

За тур до финиша сборная Кабо-Верде лидирует в группе, набрав 20 очков.

У сборной Камеруна 18, у Ливии - 15. Остальные команды на попадание на чемпионат мира уже не претендуют.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Полузащитник сборной Того сломал шею в матче чемпионата Китая
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Состав сборной Израиля на матч против норвежцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Сборная Саудовской Аравии победила индонезийцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Умер знаменитый тренер, участник клубного чемпионата мира 2025 года