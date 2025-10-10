Конный спорт. Израильтянин поднялся на 15-е место в мировом рейтинге

Международная федерация конного спорта опубликовала рейтинг спортсменов в конкуре по состоянию на 30 сентября 2025 года.

Два лидера сохранили позиции.

Лидирует американец Кент Фаррингтон. На втором месте британец Бен Маер.

Британец Скотт Браш поднялся с пятого места на третье.

Израильтянин Даниэль Блюман поднялся с 20-го места на 15-е.