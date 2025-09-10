x
10 сентября 2025
Спорт

Эрлинг Холанн забил пять голов. Норвежцы обыграли сборную Молдовы 11:1

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 10 сентября 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 11:55
Эрлинг Холанн забил пять голов. Норвежцы обыграли сборную Молдовы 11:1
AP Photo/Sergei Grits

В матче отборочного чемпионата мира по футболу норвежцы разгромили сборную Молдовы 11:1.

Это крупнейшее поражение в истории сборной Молдовы (предыдущий антирекорд 0:8 в матче со сборной Дании в 2021 году).

Норвежцы повторили рекорд в официальных матчах, установленный в 1992 году в матче против сборной Сан-Марино 10:0.

Эрлинг Холанн стал первым футболистом в 21-м веке, забившим пять голов в матчах европейского отборочного турнира чемпионатов мира. Рекорд в 1977 году установил австриец Ханс Кранкль, забивший шесть голов в ворота сборной Мальты.

В 45 матчах за сборную Норвегии Эрлинг Холанн забил 48 голов.

Тело Осгор забил 4 гола и стал вторым футболистом, забившим не менее 3 голов в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, выйдя на замену. Первым стал австралиец Джейми Макларен в матче против сборной Бангладеш.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
