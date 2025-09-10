Боливийцы победили бразильцев и оставили сборную Венесуэлы без чемпионата мира. Результаты матчей
Завершился южноамериканский отборочный турнир чемпионата мира по футболу
В финальную часть чемпионата мира вышли сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии и Парагвая.
В стыковых матчах сыграет сборная Боливии.
Венесуэльцы были близки к попаданию на чемпионат мира, но остались ни с чем.
Эквадор - Аргентина 1:0
Аргентинцы играли без Лионеля Месси.
Сотый матч Эннера Валенсии за сборную и последний матч за сборную на своем поле. Легенда прекратит выступленя за сборную после чемпионата мира.
На 13-й минуте, добавленной к первому тайму, Эннер Валенсия реализовал пенальти.
Боливия - Бразилия 1:0
Победа позволила боливийцам занять седьмое место и сыграть в стыках.
На четвертой минуте, добавленной к первому тайму, Мигкэлито реализовал пенальти 1:0.
Чили - Уругвай 0:0
Перу - Парагвай 0:1
Победный гол на 78-й минуте забил Матиас Галарса (Ривер Плейт).
Венесуэла - Колумбия 3:6