x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 11:00
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Боливийцы победили бразильцев и оставили сборную Венесуэлы без чемпионата мира. Результаты матчей

Футбол
время публикации: 10 сентября 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 09:50
Боливийцы победили бразильцев и оставили сборную Венесуэлы без чемпионата мира. Результаты матчей
AP Photo/Juan Karita

Завершился южноамериканский отборочный турнир чемпионата мира по футболу

В финальную часть чемпионата мира вышли сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии и Парагвая.

В стыковых матчах сыграет сборная Боливии.

Венесуэльцы были близки к попаданию на чемпионат мира, но остались ни с чем.

Эквадор - Аргентина 1:0

Аргентинцы играли без Лионеля Месси.

Сотый матч Эннера Валенсии за сборную и последний матч за сборную на своем поле. Легенда прекратит выступленя за сборную после чемпионата мира.

На 13-й минуте, добавленной к первому тайму, Эннер Валенсия реализовал пенальти.

Боливия - Бразилия 1:0

Победа позволила боливийцам занять седьмое место и сыграть в стыках.

На четвертой минуте, добавленной к первому тайму, Мигкэлито реализовал пенальти 1:0.

Чили - Уругвай 0:0

Перу - Парагвай 0:1

Победный гол на 78-й минуте забил Матиас Галарса (Ривер Плейт).

Венесуэла - Колумбия 3:6

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью с голландцами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

Украинцы не смогли победить. Норвежцы забили 11 голов. Результаты отборочных матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 сентября 2025

Итальянцы и израильтяне забили 9 голов. Сборная Италии победила
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2025

Отборочный матч чемпионата мира. Грузины разгромили сборную Болгарии