Боливийцы победили бразильцев и оставили сборную Венесуэлы без чемпионата мира. Результаты матчей

Завершился южноамериканский отборочный турнир чемпионата мира по футболу

В финальную часть чемпионата мира вышли сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии и Парагвая.

В стыковых матчах сыграет сборная Боливии.

Венесуэльцы были близки к попаданию на чемпионат мира, но остались ни с чем.

Эквадор - Аргентина 1:0

Аргентинцы играли без Лионеля Месси.

Сотый матч Эннера Валенсии за сборную и последний матч за сборную на своем поле. Легенда прекратит выступленя за сборную после чемпионата мира.

На 13-й минуте, добавленной к первому тайму, Эннер Валенсия реализовал пенальти.

Боливия - Бразилия 1:0

Победа позволила боливийцам занять седьмое место и сыграть в стыках.

На четвертой минуте, добавленной к первому тайму, Мигкэлито реализовал пенальти 1:0.

Чили - Уругвай 0:0

Перу - Парагвай 0:1

Победный гол на 78-й минуте забил Матиас Галарса (Ривер Плейт).

Венесуэла - Колумбия 3:6