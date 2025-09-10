Криштиану Роналду реализовал пенальти и повторил мировой рекорд
время публикации: 10 сентября 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 11:06
В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу португальцы в гостях победили сборную Венгрии 3:2.
На 58-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, сделав счет 2:1 в пользу португальцев.
Это его 141-й гол в матчах за сборную.
Криштиану Роналду повторил рекорд гватемальца Карлоса Руиса по количеству голов в матчах отборочных турниров чемпионатов мира (по 39).
