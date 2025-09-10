x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 12:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 12:18
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Криштиану Роналду реализовал пенальти и повторил мировой рекорд

Футбол
Рекорды мира
Знаменитые спортсмены
время публикации: 10 сентября 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 11:06
Криштиану Роналду реализовал пенальти и повторил мировой рекорд
AP Photo/Denes Erdos

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу португальцы в гостях победили сборную Венгрии 3:2.

На 58-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, сделав счет 2:1 в пользу португальцев.

Это его 141-й гол в матчах за сборную.

Криштиану Роналду повторил рекорд гватемальца Карлоса Руиса по количеству голов в матчах отборочных турниров чемпионатов мира (по 39).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

Боливийцы победили бразильцев и оставили сборную Венесуэлы без чемпионата мира. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью с голландцами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

Украинцы не смогли победить. Норвежцы забили 11 голов. Результаты отборочных матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 сентября 2025

Итальянцы и израильтяне забили 9 голов. Сборная Италии победила