Фигурное катание. Этап юниорского Гран-при в Бангкоке. Состав сборной Израиля

Сегодня в Бангкоке начнется этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Состав сборной Израиля:

Мужчины. Никита Шейко.

Женщины. Симона Ткачман.

В соревнованиях спортивных и танцевальных пар израильтяне не участвуют.