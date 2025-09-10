x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 12:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 12:18
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Фигурное катание. Этап юниорского Гран-при в Бангкоке. Состав сборной Израиля

Фигурное катание
время публикации: 10 сентября 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 12:17
Фигурное катание. Этап юниорского Гран-при в Бангкоке. Состав сборной Израиля
AP Photo/Charles Krupa, File

Сегодня в Бангкоке начнется этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Состав сборной Израиля:

Мужчины. Никита Шейко.

Женщины. Симона Ткачман.

В соревнованиях спортивных и танцевальных пар израильтяне не участвуют.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 апреля 2025

В Екатеринбурге отец юной фигуристки избил судью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025

Определились участники командного чемпионата мира по фигурному катанию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025

Чемпионат мира по фигурному катанию. В танцах на льду победили американцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025

Чемпионат мира по фигурному катанию. Израильская танцевальная пара в финал не вышла