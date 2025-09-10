Фигурное катание. Этап юниорского Гран-при в Бангкоке. Состав сборной Израиля
10 сентября 2025 г.
Сегодня в Бангкоке начнется этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.
Состав сборной Израиля:
Мужчины. Никита Шейко.
Женщины. Симона Ткачман.
В соревнованиях спортивных и танцевальных пар израильтяне не участвуют.
