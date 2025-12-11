ПСЖ не смог победить в Бильбао. "Арсенал" лидирует. Результаты матчей Лиги чемпионов
Завершился шестой тур общего этапа Лиги чемпионов. Лидирует "Арсенал", победивший во всех матчах.
Атлетик (Бильбао, Испания) - ПСЖ (Франция) 0:0
Парижане владели большим преимуществом, но не сумели дожать "Атлетик" (72% владения мячом, 18:9 по ударам, 5:1 по точным ударам, 6:4 по угловым).
Байер (Леверкузен, Германия) - Ньюкасл (Англия) 2:2
На 13-й минуте хозяева подали угловой. Андрих пробил. Мяч попал в Бруну Гимараэнша и оказался в сетке 1:0.
К ответному голу привела грубая ошибка голкипера "фармацевтов". Он на 51-й минуте завозился с мячом и был вынужден сбивать Вольтемаде. Гордон реализовал пенальти 1:1.
На 74-й минуте 19-летний Льюис Майли ударом головой вывел гостей вперед 1:2. "Сороки" могли еще забить, но Флеккенс несколько раз отбил мяч после опасных ударов. Один раз гости попали в штангу.
На 88-й минуте Алехандро Гримальдо сравнял счет 2:2.
Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Наполи (Италия) 2:0
"Бенфика" владела значительным преимуществом, но упустила множество моментов.
Ричард Риос (летом приобретен у "Палмейраса" за 27 миллионов евро) забил гол и сделал результативную передачу Леандро Баррейро.
Брюгге (Бельгия) - Арсенал (Лондон, Англия) 0:3
Два гола забил Нони Мадуэке. Один - Габрижль Матинелли.