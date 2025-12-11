Умер участник чемпионата мира по футболу 2006 года

9 декабря на 46-м году жизни умер известный футболист Людовик Ассемоасса, сообщает официальный сайт клуба "Лион".

Он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Защитник выступал за молодежный состав "Лиона", за команды "Клермон", "Мурсия", "Гранада", "Атлетико Сьюдад" (Испания), "Лимоне Сен-Дидье" (Франция).

В составе сборной Того Людовик Ассемоасса участник Кубка африканских наций 2006 года и чемпионата мира 2006 года. Он сыграл один матч чемпионата мира - получил травму в игре против сборной Южной Кореи.