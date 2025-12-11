x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 09:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 09:40
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер участник чемпионата мира по футболу 2006 года

Футбол
время публикации: 11 декабря 2025 г., 08:27 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 08:35
Умер участник чемпионата мира по футболу 2006 года
AP Photo/Michael Sohn

9 декабря на 46-м году жизни умер известный футболист Людовик Ассемоасса, сообщает официальный сайт клуба "Лион".

Он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Защитник выступал за молодежный состав "Лиона", за команды "Клермон", "Мурсия", "Гранада", "Атлетико Сьюдад" (Испания), "Лимоне Сен-Дидье" (Франция).

В составе сборной Того Людовик Ассемоасса участник Кубка африканских наций 2006 года и чемпионата мира 2006 года. Он сыграл один матч чемпионата мира - получил травму в игре против сборной Южной Кореи.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Умер известный советский футболист, тренер "Полтавы"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Умер известный советский боксер, призер Московской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

От рака умер известный молдавский футболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2025

Умер бывший тренер "Кайрата" и юношеской сборной Казахстана