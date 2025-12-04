x
04 декабря 2025
04 декабря 2025
04 декабря 2025
последняя новость: 11:12
04 декабря 2025
Спорт

Умер бывший тренер "Кайрата" и юношеской сборной Казахстана

Футбол
время публикации: 04 декабря 2025 г., 10:39
Умер бывший тренер "Кайрата" и юношеской сборной Казахстана
1 декабря на 47-м году жизни умер известный казахстанский футболист и тренер Кирилл Кекер, сообщает официальный сайт клуба "Кайрат" (Алма-Ата).

Защитник выступал за команды "Национальная гвардия" (Бишкек). ИТИ (Бангалор, Индия), Есиль-Богатырь (Петропавловск), "Окжетпес" (Кокшетау), "Кызыл-Жар" (Петропавловск), "Сункар" (Талдыкорган), "Восток" (Усть-Каменогорск).

Кирилл Кекер более 10 лет проработал в клубе "Кайрат". Он был главным тренером "Кайрат" (Москва). "Кайрат" (Алма-Ата) и юношеской сборной Казахстана.

