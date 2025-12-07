Умер известный советский боксер, призер Московской олимпиады
время публикации: 07 декабря 2025 г., 11:56 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 12:03
5 декабря на 67-м году жизни умер известный советский боксер Викутор Мирошниченко, сообщает сайт Федерации бокса Украины.
Он умер после тяжелой продолжительной болезни.
Виктор Мирошниченко - серебряный призер Московской олимпиады, чемпион Европы 1981 года, серебряный призер чемпионата мира 1982 года.
Из 416 боев на любительском ринге он победил в 360.
