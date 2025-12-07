x
Спорт

Умер известный советский футболист, тренер "Полтавы"

Футбол
время публикации: 07 декабря 2025 г., 15:36 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 15:36
Умер известный советский футболист, тренер "Полтавы"
AP Photo/Michael Wyke

7 декабря на 64-м году жизни умер извесный футболист и тренер Владимир Сысенко, сообщает сайт клуба "Полтава".

Защитник выступал за команды "Памир" (Душанбе) (в 1988 году помог команде выйти в Высшую лигу), "Динамо" (Самарканд), "Кубань" (Краснодар), "Навбахор" (Наманган), "Ворскла" (Полтава), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Океав" (Находка), "Рубин" (Казань), "Электрон" (Ромны), "Локомотив" (Знаменка), "Зарафшан" (Навои, Узбекистан), "Жетысу" (Талдыкорган, Казахстан).

В 2011 году Владимир Сысенко стал одним из организаторов футбольного клуба "Полтава".

В 2011-14 и 2019-25 годах он был главным тренером "Полтавы".

