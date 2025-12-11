x
11 декабря 2025
Спорт

"Манчестер Сити" победил "Реал". Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 11 декабря 2025 г., 09:25
"Манчестер Сити" победил "Реал". Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Реал" 2:1.

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Буде Глимт (Норвегия) 2:2

Оба мяча в ворота Никиты Хайкина забил Юлиан Брандт.

Ювентус (Турин, Италия) - Пафос (Кипр) 2:0

Реал (Мадрид, Испания) - Манчестер Сити (Англия) 1:2

"Реал" играл без Килиана Мбаппе. И у хозяев были серьезные проблемы с точностью. Из 16 ударов один в створ ворот.

На 28-й минуте Родриго ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 1:0.

Гости отыгрались после подачи углового. Счет сравнял 20-летний Нико О`Рейлли. На 43-й минуте Эрлинг Холанн реализовал пенальти 1:2.

На 45-й минуте Куртуа выручил после опасного удара Холанна.

На 50-й минуте хозяева могли отыграться. Беллингем перебросил мяч через Доннарумму, но не попал в ворота.

