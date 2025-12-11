"Манчестер Сити" победил "Реал". Результаты матчей Лиги чемпионов
Состоялись матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Реал" 2:1.
Боруссия (Дортмунд, Германия) - Буде Глимт (Норвегия) 2:2
Оба мяча в ворота Никиты Хайкина забил Юлиан Брандт.
Ювентус (Турин, Италия) - Пафос (Кипр) 2:0
Реал (Мадрид, Испания) - Манчестер Сити (Англия) 1:2
"Реал" играл без Килиана Мбаппе. И у хозяев были серьезные проблемы с точностью. Из 16 ударов один в створ ворот.
На 28-й минуте Родриго ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 1:0.
Гости отыгрались после подачи углового. Счет сравнял 20-летний Нико О`Рейлли. На 43-й минуте Эрлинг Холанн реализовал пенальти 1:2.
На 45-й минуте Куртуа выручил после опасного удара Холанна.
На 50-й минуте хозяева могли отыграться. Беллингем перебросил мяч через Доннарумму, но не попал в ворота.