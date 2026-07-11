Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал чемпионом Израиля и Маккабиады
время публикации: 11 июля 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 09:01
В Иерусалиме завершился чемпионат Израиля по спортивной гимнастике и гимнастический турнир Маккабиады.
В многоборье победил Артем Долгопят, набравший 76, 334 балла.
Серебряным призером чемпионата Израиля стал Рон Снир, бронзовым - Илья Любимов.
Серебряным призером Маккабиады стал Илья Любимов, бронзовым - Рон Орталь.
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