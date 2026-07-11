x
11 июля 2026
|
последняя новость: 09:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июля 2026
|
11 июля 2026
|
последняя новость: 09:11
11 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал чемпионом Израиля и Маккабиады

Спорт/важное
Спортивная гимнастика
время публикации: 11 июля 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 09:01
Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал чемпионом Израиля и Маккабиады
AP Photo/Francisco Seco

В Иерусалиме завершился чемпионат Израиля по спортивной гимнастике и гимнастический турнир Маккабиады.

В многоборье победил Артем Долгопят, набравший 76, 334 балла.

Серебряным призером чемпионата Израиля стал Рон Снир, бронзовым - Илья Любимов.

Серебряным призером Маккабиады стал Илья Любимов, бронзовым - Рон Орталь.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2026

Спортивная гимнастика. Израильтяне завоевали две золотые медали в Словении
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026

Спортивная гимнастика. Две израильтянки вышли в финалы турнира в Словении
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

Спортивная гимнастика. В ДТП погиб участник Лондонской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2026

Американская гимнастка в "горячей фотосессии" для Sports Illustrated