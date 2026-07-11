Молодежный чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли сборной Румынии

В Румынии сегодня завершится первый групповой этап молодежного чемпионаа Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

Израильтяне проиграли сборной Румынии 31:39.

Сборная Израиля заняла третье местов группе Е.

Сборная Израиля не вышла в основной раунд (туда выходят команды, занявшие первое и второе места в группах) и сыграет в среднем (промежуточном) раунде.