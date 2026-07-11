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Спорт

Молодежный чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли сборной Румынии

Гандбол
Спорт/важное
время публикации: 11 июля 2026 г., 20:19 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 20:26
Молодежный чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли сборной Румынии
AP Photo/Peter Dejong

В Румынии сегодня завершится первый групповой этап молодежного чемпионаа Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

Израильтяне проиграли сборной Румынии 31:39.

Сборная Израиля заняла третье местов группе Е.

Сборная Израиля не вышла в основной раунд (туда выходят команды, занявшие первое и второе места в группах) и сыграет в среднем (промежуточном) раунде.

Спорт
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