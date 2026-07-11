Художественная гимнастика. Даниэла Муниц заняла четвертое место в многоборье в Милане
время публикации: 11 июля 2026 г., 20:02 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 20:02
В Милане проходит последний этап Кубка мира по художественной гимнастике.
В многоборье победила Дарья Варфоломеев (Германия).
Второе и третье места заняли итальянуи - София Раффаэли и Тара Драгас.
Израильтянка Даниэла Муниц заняла четвертое место, Алена Таль Франко - восьмое.
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