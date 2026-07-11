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Спорт

Художественная гимнастика. Даниэла Муниц заняла четвертое место в многоборье в Милане

Спорт/важное
Художественная гимнастика
время публикации: 11 июля 2026 г., 20:02 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 20:02
Художественная гимнастика. Даниэла Муниц заняла четвертое место в многоборье в Милане
AP Photo/Bruna Prado

В Милане проходит последний этап Кубка мира по художественной гимнастике.

В многоборье победила Дарья Варфоломеев (Германия).

Второе и третье места заняли итальянуи - София Раффаэли и Тара Драгас.

Израильтянка Даниэла Муниц заняла четвертое место, Алена Таль Франко - восьмое.

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