Молодежный чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне победили боснийцев

В Румынии продолжается молодежный чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

В матче второго тура израильтяне победили боснийцев 43:33.

После первого тайма 23:18.

Израильтяне поднялись на второе место и имеют неплохие шансы на выход в плэй-офф.

11 июля наша команды сыграет со борной Румынии.