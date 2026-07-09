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Спорт

Молодежный чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне победили боснийцев

Спорт/важное
Гандбол
время публикации: 09 июля 2026 г., 16:49 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 16:49
Молодежный чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне победили боснийцев
AP Photo/Peter Dejong

В Румынии продолжается молодежный чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

В матче второго тура израильтяне победили боснийцев 43:33.

После первого тайма 23:18.

Израильтяне поднялись на второе место и имеют неплохие шансы на выход в плэй-офф.

11 июля наша команды сыграет со борной Румынии.

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