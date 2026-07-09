Молодежный чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне победили боснийцев
время публикации: 09 июля 2026 г., 16:49 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 16:49
В Румынии продолжается молодежный чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).
В матче второго тура израильтяне победили боснийцев 43:33.
После первого тайма 23:18.
Израильтяне поднялись на второе место и имеют неплохие шансы на выход в плэй-офф.
11 июля наша команды сыграет со борной Румынии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2026