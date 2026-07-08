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Спорт

Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли шведам

Спорт/важное
Гандбол
время публикации: 08 июля 2026 г., 14:57 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 14:57
Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли шведам
AP Photo/Aaron Favila

В Румынии начался юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

В первом матче израильтяне проиграли сборной Швеции 33:42.

Группа Е, в которой выступают израильтяне, играет в городе Турда.

Завтра израильтяне сыграют против сборной Боснии и Герцеговины, 11 июля - Румынии.

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