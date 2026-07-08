Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли шведам

В Румынии начался юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

В первом матче израильтяне проиграли сборной Швеции 33:42.

Группа Е, в которой выступают израильтяне, играет в городе Турда.

Завтра израильтяне сыграют против сборной Боснии и Герцеговины, 11 июля - Румынии.