Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне проиграли шведам
время публикации: 08 июля 2026 г., 14:57 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 14:57
В Румынии начался юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).
В первом матче израильтяне проиграли сборной Швеции 33:42.
Группа Е, в которой выступают израильтяне, играет в городе Турда.
Завтра израильтяне сыграют против сборной Боснии и Герцеговины, 11 июля - Румынии.
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