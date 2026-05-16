Гандбол. Израильтяне не сумели пробиться в финальную часть чемпионата мира
время публикации: 16 мая 2026 г., 23:15 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 23:15
В финальную часть чемпионата мира по гандболу сегодня вышли сборные Норвегии, Фарерских островов, Испании.
Испанцы в двух матчах третьего отборочного раунда победили израильтян.
Оба матча прошли в Буэнос-Айресе.
Сегодня сборная Израиля проиграла 29:36. В первой игре 27:32.
