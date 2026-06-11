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Спорт

Анонс матча открытия чемпионата мира по футболу

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 11 июня 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 10:03
Анонс матча открытия чемпионата мира по футболу
AP Photo/Marco Ugarte

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.

Матч открытия пройдет в Мехико. Встречаются сборные Мексики и ЮАР (они играли в матче открытия чемпионата мира 2010 года. Тогда была ничья 1:1).

Главный судья матча - бразилец Вилтон Сампайо.

Начало игры в 22:00 по израильскому времени.

Букмекеры и эксперты считают явным фаворитом матча хозяев турнира.

Кроме преимущества в классе у мексиканцев будет явный союзник - стадион "Ацтека", расположенный на высоте 2200 метров над уровнем моря. Это не боливийские "маленькие футбольные хитрости", но определенное преимущество у мексиканцев перед непривычными гостями будет.

В пользу южноафриканцев, вернувшихся в финальную часть чемпионата мира через 16 лет, говорит сыгранность - много игроков из "Мамелоди Сандаунз".

Матчи открытия редко дарят зрителям феерический футбол. Большинство экспертов сходится примерно на такой картине. Хозяева владеют преимуществом, гости плотно обороняются. Большинство сходятся на победе мексиканцев со счетом 1:0 или 2:0.

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