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Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Италии

Футбол
время публикации: 11 июня 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 08:31
Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Италии
AP Photo/Armin Durgut, File

В Эстонии завершился юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 17 лет).

Третий раз чемпионами стали итальянцы.

В финале сборная Италии победила бельгийцев в серии пенальти 4:3. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

Лучший бомбардир турнира хорват Яков Дедич (3 гола).

Лучшим игроком турнира признан полузащитник сборной Испании Эбрима Тункара.

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