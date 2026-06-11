Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Италии

В Эстонии завершился юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 17 лет).

Третий раз чемпионами стали итальянцы.

В финале сборная Италии победила бельгийцев в серии пенальти 4:3. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

Лучший бомбардир турнира хорват Яков Дедич (3 гола).

Лучшим игроком турнира признан полузащитник сборной Испании Эбрима Тункара.