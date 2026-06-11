Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Италии
время публикации: 11 июня 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 08:31
В Эстонии завершился юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 17 лет).
Третий раз чемпионами стали итальянцы.
В финале сборная Италии победила бельгийцев в серии пенальти 4:3. Основное время матча завершилось вничью 1:1.
Лучший бомбардир турнира хорват Яков Дедич (3 гола).
Лучшим игроком турнира признан полузащитник сборной Испании Эбрима Тункара.
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