Спорт

Умер двукратный чемпион мира по фехтованию

Знаменитые спортсмены
Фехтование
время публикации: 11 октября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 09:26
Умер двукратный чемпион мира по фехтованию
AP Photo/Jose Juarez

10 октября на 59-м году жизни умер известный венгерский фехтовальщик Чаба Кевеш, сообщают венгерские СМИ.

Он умер после тяжелой продолжительной болезни.

В некрологах Чабу Кевеша называют "гением фехтования" и "лидером сборной Венгрии в 1989-2000 годах".

Он - двукратный чемпион мира в фехтованиях на саблях, двукратный серебряный олимпийский призер (командное первенство).

