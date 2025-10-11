Умер двукратный чемпион мира по фехтованию

10 октября на 59-м году жизни умер известный венгерский фехтовальщик Чаба Кевеш, сообщают венгерские СМИ.

Он умер после тяжелой продолжительной болезни.

В некрологах Чабу Кевеша называют "гением фехтования" и "лидером сборной Венгрии в 1989-2000 годах".

Он - двукратный чемпион мира в фехтованиях на саблях, двукратный серебряный олимпийский призер (командное первенство).