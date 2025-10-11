Умер двукратный чемпион мира по фехтованию
время публикации: 11 октября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 09:26
10 октября на 59-м году жизни умер известный венгерский фехтовальщик Чаба Кевеш, сообщают венгерские СМИ.
Он умер после тяжелой продолжительной болезни.
В некрологах Чабу Кевеша называют "гением фехтования" и "лидером сборной Венгрии в 1989-2000 годах".
Он - двукратный чемпион мира в фехтованиях на саблях, двукратный серебряный олимпийский призер (командное первенство).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2025