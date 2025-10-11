Победа сборной Казахстана. Бельгийцы не сумели победить македонцев

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Положение команд в группе J (бельгийцы и валлийцы сыграли по 5 матчей, остальные - 6) Северная Македония 12 очков, Бельгия 11, Уэльс 10, Казахстан 6, Лихтенштейн 0.

Казахстан - Лихтенштейн 4:0

Первый матч сборной Казахстана под руководством Талгата Байсуфинова.

Бельгия - Северная Македония 0:0

Сборная Северной Македонии не проиграла в 13-м матче подряд.

В шести играх отбора македонцы пропустили только дважды.

В первом тайме бельгийцы не нанесли ни одного точного удара, во втором - 5. Македонцы за весь матч не нанесли ни одного точного удара.

Счет по ударам 25:3.