Победа сборной Казахстана. Бельгийцы не сумели победить македонцев
время публикации: 11 октября 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 09:00
Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.
Положение команд в группе J (бельгийцы и валлийцы сыграли по 5 матчей, остальные - 6) Северная Македония 12 очков, Бельгия 11, Уэльс 10, Казахстан 6, Лихтенштейн 0.
Казахстан - Лихтенштейн 4:0
Первый матч сборной Казахстана под руководством Талгата Байсуфинова.
Бельгия - Северная Македония 0:0
Сборная Северной Македонии не проиграла в 13-м матче подряд.
В шести играх отбора македонцы пропустили только дважды.
В первом тайме бельгийцы не нанесли ни одного точного удара, во втором - 5. Македонцы за весь матч не нанесли ни одного точного удара.
Счет по ударам 25:3.
