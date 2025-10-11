Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью со словенцами
время публикации: 11 октября 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 08:30
В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года) израильтяне сыграли вничью со словенцами 1:1.
Сборная Израиля сыграла вничью во всех трех матчах и занимает второе место в группе G.
На 53-й минуте Тай Абед (ПСВ) вывел израильтян вперед.
Словенцы отыгрались через 2 минуты. Гол забил Лука Топалович (Интер, Милан).
