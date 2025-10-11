Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью со словенцами

В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года) израильтяне сыграли вничью со словенцами 1:1.

Сборная Израиля сыграла вничью во всех трех матчах и занимает второе место в группе G.

На 53-й минуте Тай Абед (ПСВ) вывел израильтян вперед.

Словенцы отыгрались через 2 минуты. Гол забил Лука Топалович (Интер, Милан).