11 октября 2025
Спорт

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью со словенцами

Футбол
время публикации: 11 октября 2025 г., 08:23
Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью со словенцами
В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года) израильтяне сыграли вничью со словенцами 1:1.

Сборная Израиля сыграла вничью во всех трех матчах и занимает второе место в группе G.

На 53-й минуте Тай Абед (ПСВ) вывел израильтян вперед.

Словенцы отыгрались через 2 минуты. Гол забил Лука Топалович (Интер, Милан).

Спорт
