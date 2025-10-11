Украинцы победили в Исландии. Результаты отборочных матчей

Состоялись матч отборочного турнира чемпионата мира.

Положение команд в группе D после 3 туров: Франция 9 очков, Украина 4, Исландия 3, Азербайджан 1.

Исландия - Украина 3:5

После первого тайма украинцы вели в счете 3:1.

На 75-й минуте исландцы сравняли счет. Альберт Гудмундссон (Фиорентина) сделал третий хет-трик в матчах за сборную.

В последние 5 минут матча голы забили Иван Калюжный (Металлист 1925. В 2022 году он выступал за исландский "Кефлавик") и Олег Очеретько (Шахтер).

Франция - Азербайджан 3:0