Украинцы победили в Исландии. Результаты отборочных матчей
время публикации: 11 октября 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 07:59
Состоялись матч отборочного турнира чемпионата мира.
Положение команд в группе D после 3 туров: Франция 9 очков, Украина 4, Исландия 3, Азербайджан 1.
Исландия - Украина 3:5
После первого тайма украинцы вели в счете 3:1.
На 75-й минуте исландцы сравняли счет. Альберт Гудмундссон (Фиорентина) сделал третий хет-трик в матчах за сборную.
В последние 5 минут матча голы забили Иван Калюжный (Металлист 1925. В 2022 году он выступал за исландский "Кефлавик") и Олег Очеретько (Шахтер).
Франция - Азербайджан 3:0
