x
11 сентября 2025
|
последняя новость: 14:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2025
|
11 сентября 2025
|
последняя новость: 14:12
11 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Российский хоккеист дисквалифицирован на два года за допинг

Хоккей
Допинг
время публикации: 11 сентября 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 14:11
Российский хоккеист дисквалифицирован на два года за допинг
AP Photo/Erin Hooley, File

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой президента КХЛ Алексея Морозова.

23 апреля 2025 года стало известно, что Голышев сдал положительный допинг-тест на псевдоэфедрин после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25.

У хоккеиста есть 20 дней на подачу апелляции.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2024

Бойца из ОАЭ дисквалифицировали и лишили золотой медали за оскорбление израильтянина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2024

Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин отстранен за нарушение антидопинговых правил
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2024

Израильский (бывший российский) тяжелоатлет дисквалифицирован на 2 года за допинг
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 октября 2024

Нападающего английского клуба дисквалифицировали на 8 игр за укус соперника