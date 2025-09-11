Российский хоккеист дисквалифицирован на два года за допинг
время публикации: 11 сентября 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 14:11
Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой президента КХЛ Алексея Морозова.
23 апреля 2025 года стало известно, что Голышев сдал положительный допинг-тест на псевдоэфедрин после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25.
У хоккеиста есть 20 дней на подачу апелляции.
