Российский хоккеист дисквалифицирован на два года за допинг

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой президента КХЛ Алексея Морозова.

23 апреля 2025 года стало известно, что Голышев сдал положительный допинг-тест на псевдоэфедрин после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25.

У хоккеиста есть 20 дней на подачу апелляции.