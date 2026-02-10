Олимпиада, В горнолыжной комбинации победили австрийки

Первыми олимпийскими чемпионками в горнолыжной комбинации стали австрийки Ариан Редлер и Катарина Хубер.

Эта дисциплина впервые включена в олимпийскую программу. Накануне состоялись мужчкие соревнования.

Один член команды выступает в скоростном спуске, второй - в слаломе.

Серебряные медали завоевали немки Кира Видле-Винкельманн и Эмма Айхер, бронзовые - американки Жаклин Уайлз и Пола Молцан.

Микаэла Щиффрин и Бризи Джонсон, ставшая накануне чемпионкой в скоростном спуске, заняли четвертое место.