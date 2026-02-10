x
10 февраля 2026
|
последняя новость: 17:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 февраля 2026
|
10 февраля 2026
|
последняя новость: 17:38
10 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада, В горнолыжной комбинации победили австрийки

Горные лыжи
Олимпиада 2026
время публикации: 10 февраля 2026 г., 15:57 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 16:07
Олимпиада, В горнолыжной комбинации победили австрийки
AP Photo/Robert F. Bukaty

Первыми олимпийскими чемпионками в горнолыжной комбинации стали австрийки Ариан Редлер и Катарина Хубер.

Эта дисциплина впервые включена в олимпийскую программу. Накануне состоялись мужчкие соревнования.

Один член команды выступает в скоростном спуске, второй - в слаломе.

Серебряные медали завоевали немки Кира Видле-Винкельманн и Эмма Айхер, бронзовые - американки Жаклин Уайлз и Пола Молцан.

Микаэла Щиффрин и Бризи Джонсон, ставшая накануне чемпионкой в скоростном спуске, заняли четвертое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 февраля 2026

Олимпиада. Линдси Вонн рассказала о своем состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 февраля 2026

Олимпиада. Горнолыжный спорт. Франьо фон Альмен завоевал вторую золотую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Заявление сборной США: "Линдси Вонн в стабильном состоянии"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Олимпиада. В скоростном спуске победила американка. Две спортсменки получили травмы