Дана Уайт: у Макгрегора подозрение на разрыв крестообразной связки
время публикации: 12 июля 2026 г., 09:33 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 09:33
В главном бою турнира ММА UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 Конор Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю.
Бой завершился на 69-й секунде из-за травмы ирландца.
Конор проводил бой после пятилетнего перерыва.
Глава промоушена Дана Уайт сказал, что врачи предполагают у Макгрегора разрыв крестообразной связки колена.
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