Лига чемпионов. Хайкин не пропустил. ПСЖ разгромил "Челси", "Реал" - "Манчестер Сити"
время публикации: 12 марта 2026 г., 08:44 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 08:44
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ разгромил "Челси" 5:2.
Байер (Леверкузен, Германия) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:1
"Канониры" отыгрались на 89-й минуте. Кай Хаверц(воспитанник "Байера") реализовал пенальти.
Буде Глимт (Норвегия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 3:0
Уроженец Израиля Никита Хайкин, защищавший ворота норвежцев, сделал 2 сэйва.
ПСЖ (Франция) - Челси (Лондон, Англия) 5:2
На 57-й минуте счет был 2:2.
Ключевой момент - выход Хвичи Кварацхелии на замену на 62-й минуте. Он забил два гола и сделал результативную передачу.
Реал (Мадрид, Испания) - Манчестер Сити (Англия) 3:0
В первом тайме три гола забил Федерико Вальверде.
На 57-й минуте Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Доннарумма мяч поймал.
Ссылки по теме