x
12 марта 2026
|
последняя новость: 09:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 09:11
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. Хайкин не пропустил. ПСЖ разгромил "Челси", "Реал" - "Манчестер Сити"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 12 марта 2026 г., 08:44 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 08:44
Лига чемпионов. Хайкин не пропустил. ПСЖ разгромил "Челси", "Реал" - "Манчестер Сити"
AP Photo/Jose Breton

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ разгромил "Челси" 5:2.

Байер (Леверкузен, Германия) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:1

"Канониры" отыгрались на 89-й минуте. Кай Хаверц(воспитанник "Байера") реализовал пенальти.

Буде Глимт (Норвегия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 3:0

Уроженец Израиля Никита Хайкин, защищавший ворота норвежцев, сделал 2 сэйва.

ПСЖ (Франция) - Челси (Лондон, Англия) 5:2

На 57-й минуте счет был 2:2.

Ключевой момент - выход Хвичи Кварацхелии на замену на 62-й минуте. Он забил два гола и сделал результативную передачу.

Реал (Мадрид, Испания) - Манчестер Сити (Англия) 3:0

В первом тайме три гола забил Федерико Вальверде.

На 57-й минуте Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Доннарумма мяч поймал.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

В аэропорту Стамбула умер бывший тренер сборных Молдовы и Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

Министр спорта Ирана заявил, что иранцы отказались от участия в чемпионате мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

Шесть иранских футболисток попросили убежище в Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

Умер известный российский футболист