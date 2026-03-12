Лига чемпионов. Хайкин не пропустил. ПСЖ разгромил "Челси", "Реал" - "Манчестер Сити"

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ разгромил "Челси" 5:2.

Байер (Леверкузен, Германия) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:1

"Канониры" отыгрались на 89-й минуте. Кай Хаверц(воспитанник "Байера") реализовал пенальти.

Буде Глимт (Норвегия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 3:0

Уроженец Израиля Никита Хайкин, защищавший ворота норвежцев, сделал 2 сэйва.

ПСЖ (Франция) - Челси (Лондон, Англия) 5:2

На 57-й минуте счет был 2:2.

Ключевой момент - выход Хвичи Кварацхелии на замену на 62-й минуте. Он забил два гола и сделал результативную передачу.

Реал (Мадрид, Испания) - Манчестер Сити (Англия) 3:0

В первом тайме три гола забил Федерико Вальверде.

На 57-й минуте Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. Доннарумма мяч поймал.