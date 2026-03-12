x
Спорт

Израильская горнолыжница завершила выступления на олимпиаде

Горные лыжи
время публикации: 12 марта 2026 г., 11:02 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 11:02
Израильская горнолыжница завершила выступления на олимпиаде
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Израильская горнолыжница Шейна Васпи получила травму и завершила выступления на Миланской паралимпиаде.

В сегодняшних соревнованиях в слаломе-гиганте она участия не принимает.

Шейна васпи заняла 12-е место в горнолыжной комбинации.

В супергиганте она не финишировала.

