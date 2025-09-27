Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Тбилиси
время публикации: 27 сентября 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 08:15
Израильский боксер-полутяжеловес Ян Зак одержал четвертую победу в четырех поединках на профессиональном ринге.
В Тбилиси он победил техническим нокаутом в четвертом раунде Бахромджона Фозилова (Узбекистан).
Бой проходил под диктовку и с большим преимуществом 25-летнего израильтянина.
Ян Зак четыре раза сбивал соперника с ног в третьем раунде. Дважды судья счел, что Фозилов поскользнулся.
После двух нокдаунов в четвертом раунде судья остановил бой.
Бахромджон Фозилов потерпел пятое поражение (второе нокаутом) в 18 боях. 9 раз он нокаутировал соперников.
