Спорт

Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Тбилиси

Бокс
время публикации: 27 сентября 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 08:15
Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Тбилиси
AP Photo/Shuji Kajiyama

Израильский боксер-полутяжеловес Ян Зак одержал четвертую победу в четырех поединках на профессиональном ринге.

В Тбилиси он победил техническим нокаутом в четвертом раунде Бахромджона Фозилова (Узбекистан).

Бой проходил под диктовку и с большим преимуществом 25-летнего израильтянина.

Ян Зак четыре раза сбивал соперника с ног в третьем раунде. Дважды судья счел, что Фозилов поскользнулся.

После двух нокдаунов в четвертом раунде судья остановил бой.

Бахромджон Фозилов потерпел пятое поражение (второе нокаутом) в 18 боях. 9 раз он нокаутировал соперников.

