12 ноября 2025
Спорт

Израильтянин стал бронзовым призером чемпионата Европы по шахматам

Шахматы
время публикации: 12 ноября 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 11:34
Израильтянин стал бронзовым призером чемпионата Европы по шахматам
В Будве, Черногория, завершились детские и юношеские чемпионаты Европы по шахматам.

Израильтянин Элиран Шилон завоевал бронзовую медаль в веозрастной категории до 14 лет.

В 9 партиях он набрал 7 очков.

Чемпионом стал Хаган Ахмад (Азербайджан), набравший 7.5 очков.

Столько же очков у серебряного призера армянина Тиграна Амбарцумяна.

Спорт
