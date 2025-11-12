Израильтянин стал бронзовым призером чемпионата Европы по шахматам
время публикации: 12 ноября 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 11:34
В Будве, Черногория, завершились детские и юношеские чемпионаты Европы по шахматам.
Израильтянин Элиран Шилон завоевал бронзовую медаль в веозрастной категории до 14 лет.
В 9 партиях он набрал 7 очков.
Чемпионом стал Хаган Ахмад (Азербайджан), набравший 7.5 очков.
Столько же очков у серебряного призера армянина Тиграна Амбарцумяна.
