Спорт

Кубок мира по шахматам. Максим Родштейн выбыл во втором круге

Шахматы
время публикации: 07 ноября 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 09:59
Кубок мира по шахматам. Максим Родштейн выбыл во втором круге
AP Photo/Kamran Jebreili, File

В Индии продолжается Кубок мира по шахматам.

Израильский гроссмейстер Максим Родштейн во втором круге проиграл Габриэлю Саркисяну (Армения) 2:4.

В третьем круге армянский гроссмейстер встретится с Диптаяном Гхошем, который во втором круге неожиданно обыграл двукратного претендента на звание чемпиона мира россиянина Яна Непомнящего 1.5:0.5.

Спорт
