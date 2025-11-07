Кубок мира по шахматам. Максим Родштейн выбыл во втором круге
время публикации: 07 ноября 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 09:59
В Индии продолжается Кубок мира по шахматам.
Израильский гроссмейстер Максим Родштейн во втором круге проиграл Габриэлю Саркисяну (Армения) 2:4.
В третьем круге армянский гроссмейстер встретится с Диптаяном Гхошем, который во втором круге неожиданно обыграл двукратного претендента на звание чемпиона мира россиянина Яна Непомнящего 1.5:0.5.
