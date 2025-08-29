Умер известный советский шахматист Анатолий Быховский

После продолжительной болезни на 92-м году жизни умер известный советский шахматист Анатолий Авраамович Быховский, сообщает сайт Федерации шахмат России.

Он - чемпион Москвы 1963 года, международный мастер, заслуженный тренер СССР.

Анатолий Быховский был старшим тренером млодежных сборных СССР и России. В 2003-13 годах он был председателем тренерского совета Российской шахматной федерации.

В 2024 году за большой вклад в развитие и популяризацию шахмат Анатолий Быховский награжден Орденом Почета.