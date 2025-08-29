x
29 августа 2025
|
последняя новость: 09:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2025
|
29 августа 2025
|
последняя новость: 09:10
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный советский шахматист Анатолий Быховский

Знаменитые спортсмены
Шахматы
время публикации: 29 августа 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 08:46
Умер известный советский шахматист Анатолий Быховский
AP Photo/Denes Erdos

После продолжительной болезни на 92-м году жизни умер известный советский шахматист Анатолий Авраамович Быховский, сообщает сайт Федерации шахмат России.

Он - чемпион Москвы 1963 года, международный мастер, заслуженный тренер СССР.

Анатолий Быховский был старшим тренером млодежных сборных СССР и России. В 2003-13 годах он был председателем тренерского совета Российской шахматной федерации.

В 2024 году за большой вклад в развитие и популяризацию шахмат Анатолий Быховский награжден Орденом Почета.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2025

Умер известный армянский шахматист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2025

Умер знаменитый шахматист Властимил Горт
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2025

Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025

Умерла чемпионка СССР по шашкам, сестра Бориса Спасского