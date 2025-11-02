Шахматы. Максим Родштейн вышел во второй круг Кубка мира
В Индии проходит 11-й Кубок мира по шахматам, в нем принимают участие 206 игроков.
В первом круге израильский гроссмейстер Максим Родштейн победил новозеландца Оскара Кина 2:0.
Во втором раунде израильтянин сыграет с Габриэлем Саркисяерм (Армения), трехкратным победителем шахматных олимпиаад, победителем командного чемпионата мира 2011 года. .
