02 ноября 2025
Спорт

Шахматы. Максим Родштейн вышел во второй круг Кубка мира

Шахматы
время публикации: 02 ноября 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 18:52
Шахматы. Максим Родштейн вышел во второй круг Кубка мира
AP Photo/Denes Erdos

В Индии проходит 11-й Кубок мира по шахматам, в нем принимают участие 206 игроков.

В первом круге израильский гроссмейстер Максим Родштейн победил новозеландца Оскара Кина 2:0.

Во втором раунде израильтянин сыграет с Габриэлем Саркисяерм (Армения), трехкратным победителем шахматных олимпиаад, победителем командного чемпионата мира 2011 года. .

Спорт
