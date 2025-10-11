Бразильцы разгромили сборную Южной Кореи. Сон Хын Мин установил рекорд

В товарищеском матче бразильцы разгромили сборную Южной Кореи 5:0.

Сначала по два гола забили 18-летний Эстевау (Челси) и Родригу (Реал).

На 77-й минуте отличился Винисиус Жуниор.

Напалающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин установил национальный рекорд по количеству матчей за сборную - 137.

По 136 матчей сыграли Чха Бом Гын и Хон Мин Бо.