12 октября 2025
последняя новость: 07:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира Гран-при

Дзюдо
время публикации: 12 октября 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 07:27
Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира Гран-при
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Лиме проходит турнир Гран-при по дзюдо. В нем принимают участие 284 спортсмена из 54 стран.

В первый день израильтяне завоевали две медали.

18-летний Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) стал победителем турнира.

Выступающий в этой же весовой категории Ариэль Шульман занял седьмое место.

Тамар Малька (весовая категория до 48 кг) завоевала бронзовую медаль.

Тимна Нельсон Леви (весовая категория до 57 кг) заняла пятое место. Хили Закройски - седьмое.

Спорт
