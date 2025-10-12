Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира Гран-при

В Лиме проходит турнир Гран-при по дзюдо. В нем принимают участие 284 спортсмена из 54 стран.

В первый день израильтяне завоевали две медали.

18-летний Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) стал победителем турнира.

Выступающий в этой же весовой категории Ариэль Шульман занял седьмое место.

Тамар Малька (весовая категория до 48 кг) завоевала бронзовую медаль.

Тимна Нельсон Леви (весовая категория до 57 кг) заняла пятое место. Хили Закройски - седьмое.