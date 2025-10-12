Умер известный футболист, участник чемпионата мира
время публикации: 12 октября 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 09:57
11 октября на 80-м году жизни умер известный румынский футболист Флавиус Домиде, сообщает официальный сайт клуба УТА (Арад).
Нападающий всю карьеру выступал за этот клуб, с которым дважды становился чемпионом Румынии.
В 1968-72 годах Флавиус Домиде сыграл 18 матчей за сборную Румынии, в которых заил три гола, в том числе в ворота сборной Италии.
Участник чемпионата мира 1970 года.
Книга о нем названа Flavius Domide – copilul teribil al fotbalului arădean (Флавиус Домиде - ужасный ребенок арадского футбола).
