Швейцарцы победили в Швеции. Результаты отборочных матчей
время публикации: 11 октября 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 10:58
Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу.
Положение команд в группе В после 3 туров: Швейцария 9 очков, Косово 4, Словения 2, Швеция 1.
Косово - Словения 0:0
У словенцев было значительное преимущество (61 % владения мячом, 11:5 по ударам, 2:0 по точным ударам).
Швеция - Швейцария 0:2
Швейцарцы близки к выходу на чемпионат мира.
На 65-й минуте Гранит Джака (Сандерленд) реализовал пенальти 0:1. На 84-й минуте отличился 19-летний Йохан Манзамби (Фрайбург).
