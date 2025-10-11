x
11 октября 2025
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 октября 2025
|
11 октября 2025
|
последняя новость: 12:01
11 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Швейцарцы победили в Швеции. Результаты отборочных матчей

Футбол
время публикации: 11 октября 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 10:58
Швейцарцы победили в Швеции. Результаты отборочных матчей
AP Photo/Darko Bandic

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Положение команд в группе В после 3 туров: Швейцария 9 очков, Косово 4, Словения 2, Швеция 1.

Косово - Словения 0:0

У словенцев было значительное преимущество (61 % владения мячом, 11:5 по ударам, 2:0 по точным ударам).

Швеция - Швейцария 0:2

Швейцарцы близки к выходу на чемпионат мира.

На 65-й минуте Гранит Джака (Сандерленд) реализовал пенальти 0:1. На 84-й минуте отличился 19-летний Йохан Манзамби (Фрайбург).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2025

Победы сборных Германии и Северной Ирландии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2025

Победа сборной Казахстана. Бельгийцы не сумели победить македонцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2025

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью со словенцами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2025

Украинцы победили в Исландии. Результаты отборочных матчей