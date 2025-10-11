Швейцарцы победили в Швеции. Результаты отборочных матчей

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Положение команд в группе В после 3 туров: Швейцария 9 очков, Косово 4, Словения 2, Швеция 1.

Косово - Словения 0:0

У словенцев было значительное преимущество (61 % владения мячом, 11:5 по ударам, 2:0 по точным ударам).

Швеция - Швейцария 0:2

Швейцарцы близки к выходу на чемпионат мира.

На 65-й минуте Гранит Джака (Сандерленд) реализовал пенальти 0:1. На 84-й минуте отличился 19-летний Йохан Манзамби (Фрайбург).