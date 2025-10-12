Сенсация в Китае. Теннисист из Монако победил в Шанхае и установил рекорд

Победителем теннисного турнира в Шанхае стал Валентен Вашеро (Монако), 204-я ракетка мира.

Он стал самым низкорейтинговым победителем турнира серии Masters. Предыдущий рекорд установил в 2022 году в Цинциннати хорват Борна Чорич (162-я ракетка мира).

В финале Валентен победил Артура Риндеркнеша (Франция) 4:6, 6:3, 6:3.

Валентен Вашеро - победитель квалификации турнира в Шанхае.