Сенсация в Китае. Теннисист из Монако победил в Шанхае и установил рекорд
время публикации: 12 октября 2025 г., 16:31 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 16:31
Победителем теннисного турнира в Шанхае стал Валентен Вашеро (Монако), 204-я ракетка мира.
Он стал самым низкорейтинговым победителем турнира серии Masters. Предыдущий рекорд установил в 2022 году в Цинциннати хорват Борна Чорич (162-я ракетка мира).
В финале Валентен победил Артура Риндеркнеша (Франция) 4:6, 6:3, 6:3.
Валентен Вашеро - победитель квалификации турнира в Шанхае.
