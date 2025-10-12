x
12 октября 2025
Спорт

НХЛ. Квинн Хьюз установил клубный рекорд

Хоккей
НХЛ
время публикации: 12 октября 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 16:23
НХЛ. Квинн Хьюз установил клубный рекорд
AP Photo/LM Otero

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Эдмонтон Ойлерз - Ванкувер Кэнакс 3:1

Еврейский защитник капитан "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал результативную передачу и установил клубный рекорд для защитников - 410 очков. Предыдущий рекорд установил Александр Эдлер.

Сан-Хосе Шаркс - Анахайм Дакс 6:7 (овертайм)

"Акулы" вели в счете 2:0, 5:3 и 6:4.

Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс 2:1 (овертайм)

Победный гол Джаред Маккенн забросил за 4 секунды до конца овертайма.

