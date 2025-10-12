НХЛ. Квинн Хьюз установил клубный рекорд
время публикации: 12 октября 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 16:23
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Эдмонтон Ойлерз - Ванкувер Кэнакс 3:1
Еврейский защитник капитан "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал результативную передачу и установил клубный рекорд для защитников - 410 очков. Предыдущий рекорд установил Александр Эдлер.
Сан-Хосе Шаркс - Анахайм Дакс 6:7 (овертайм)
"Акулы" вели в счете 2:0, 5:3 и 6:4.
Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс 2:1 (овертайм)
Победный гол Джаред Маккенн забросил за 4 секунды до конца овертайма.
