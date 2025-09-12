x
12 сентября 2025
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2025
|
12 сентября 2025
|
последняя новость: 10:13
12 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юниорский чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтянки проиграли первые 2 матча

Пляжный волейбол
время публикации: 12 сентября 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 10:09
Юниорский чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтянки проиграли первые 2 матча
AP Photo/Louise Delmotte

В Коррильяно-Россано, Италия. начался юниорский чемпиона Европы по пляжному волейболу.

Израильтянки Даниэла Гонсалес и Ариэль Нахшни неудачно начали турнир.

Они проиграли эстонкам Марте-Мие Плоомипуу и Ханнемай Ханемяги 21:17, 19:21, 9:15, и итальянкам Джорджии Орсо и Миколь Лафуэнти 27:29, 16:21.

Сегодня израильтянки сыграют с швейцарками Еленой Цонтос и Фанни Дике, которые также первые два матча проиграли.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2025

Юниорский чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне начали с победы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Чемпионы Израиля по пляжному волейболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 августа 2025

Молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 августа 2025

Волейбол. Сборная Израиля впервые сыграет в чемпионате Европы