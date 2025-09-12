Юниорский чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтянки проиграли первые 2 матча

В Коррильяно-Россано, Италия. начался юниорский чемпиона Европы по пляжному волейболу.

Израильтянки Даниэла Гонсалес и Ариэль Нахшни неудачно начали турнир.

Они проиграли эстонкам Марте-Мие Плоомипуу и Ханнемай Ханемяги 21:17, 19:21, 9:15, и итальянкам Джорджии Орсо и Миколь Лафуэнти 27:29, 16:21.

Сегодня израильтянки сыграют с швейцарками Еленой Цонтос и Фанни Дике, которые также первые два матча проиграли.