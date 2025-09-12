x
12 сентября 2025
12 сентября 2025
12 сентября 2025
Спорт

Юниорский чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне начали с победы

Пляжный волейбол
время публикации: 12 сентября 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 08:44
Юниорский чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне начали с победы
AP Photo/Louise Delmotte

В Коррильяно-Россано, Италия. начался юниорский чемпиона Европы по пляжному волейболу.

Израильтяне Омер Гозман и Ари Хамейри в первом матче группового этапа победили венгров Левенте Киша-Бартока и Винса Понграча 21:12, 15:21, 15:9.

Сегодня израильтяне проведут два матча:

против немцев Йонатана Бунгерта и Фило Вюста,

против словаков Максимилиана Шеманского и Матуша Белеша.

Накануне немцы победили словаков 21:16, 28:26.

Спорт
