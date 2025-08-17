Молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу. Результаты израильтян
время публикации: 17 августа 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 11:30
В Австрии сегодня завершается молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу (спортсмены до 22 лет).
Израильтяне Яли Хидекель Яри и Нир Лауфер заняли 25-е место (из 29).
В последнем матче они победили Премтима Бетичи и Платора Фетаху (Косово) 21:11, 21:8.
Украинцы Дмитро Козий и Ярослав Тимченко проиграли в четвертьфинале.
Израильтянки Даниэла Гонсалес и Ширай Даненберг заняли девятое место.
