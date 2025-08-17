Молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу. Результаты израильтян

В Австрии сегодня завершается молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу (спортсмены до 22 лет).

Израильтяне Яли Хидекель Яри и Нир Лауфер заняли 25-е место (из 29).

В последнем матче они победили Премтима Бетичи и Платора Фетаху (Косово) 21:11, 21:8.

Украинцы Дмитро Козий и Ярослав Тимченко проиграли в четвертьфинале.

Израильтянки Даниэла Гонсалес и Ширай Даненберг заняли девятое место.