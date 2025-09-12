x
12 сентября 2025
Юниорский этап Гран-при в Бангкоке. Результаты израильских фигуристов

время публикации: 12 сентября 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 09:26
AP Photo/Charles Krupa

В Бангкоке проходит этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.

После короткой программы в соревнованиях мужчин лидируети японец Рио Наката (83.56).

На втором месте новозеландец Янбао Ли (75.15), на третьем - американец Патрик Блэкуэлл (74.23).

Израильтянин Никита Шейко занимает восьмое место (53.75).

После короткой программы в соревнованиях женщин лидируют японки Мао Симада (70.36) и Мей Окада (65.95).

Израильтянка Симона Ткачман на 16-м месте (49.36).

