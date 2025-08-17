x
17 августа 2025
17 августа 2025
17 августа 2025
последняя новость: 09:29
17 августа 2025
Спорт

Волейбол. Сборная Израиля впервые сыграет в чемпионате Европы

Волейбол
время публикации: 17 августа 2025 г., 09:02
Волейбол. Сборная Израиля впервые сыграет в чемпионате Европы
AP Photo/Bruna Prado

Мужская сборная Израиля впервые завоевала право выступить на чемпионате Европы по волейболу.

Израильтяне заняли второе место в группе D.

В последнем матче сборная Израиля победила эстонцев 3:2 (18:25, 28:26, 21:25, 25:14, 18:16).

Эта победа позволила израильтянам стать второй лучшей из команд, занявших вторые места в группах.

Право выступить в финальной части чемпионата Европы завоевали сборные Турции, Бельгии, Чехии, Эстонии, Швейцарии, Греции, Словакии, Латвии, Израиля, Швеции, Дании и Австрии.

Спорт
