Волейбол. Сборная Израиля впервые сыграет в чемпионате Европы
время публикации: 17 августа 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 09:02
Мужская сборная Израиля впервые завоевала право выступить на чемпионате Европы по волейболу.
Израильтяне заняли второе место в группе D.
В последнем матче сборная Израиля победила эстонцев 3:2 (18:25, 28:26, 21:25, 25:14, 18:16).
Эта победа позволила израильтянам стать второй лучшей из команд, занявших вторые места в группах.
Право выступить в финальной части чемпионата Европы завоевали сборные Турции, Бельгии, Чехии, Эстонии, Швейцарии, Греции, Словакии, Латвии, Израиля, Швеции, Дании и Австрии.
